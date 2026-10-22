Партнёры планируют вывести на рынок пять моделей со сменными аккумуляторами в 2027 году CATL заключила стратегическое соглашение с Yinwang — дочерней компанией Huawei, занимающейся автомобильными технологиями, — и подразделением Chocolate Swap.
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