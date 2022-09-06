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Возобновлены 15 прямых рейсов из Международного аэропорта Кишинева

Возобновлены 15 прямых рейсов из Международного аэропорта Кишинева

Венгерская бюджетная авиакомпания (лоукостер) Wizz Air вновь открыла в Кишиневе свою базу с тремя самолетами Airbus A321neo и объявила о возобновлении 15 рейсов из Кишинева и в Кишинев, а также об увеличении частоты для трёх уже действующих рейсов.

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