Представлен редкий Mercedes-AMG GT 63 Pro 4MATIC+ для поклонников «Формулы-1»

Этот спортивный автомобиль ограниченной серии создан на базе модели AMG GT 63 Pro 4Matic+, ориентированной на гоночный трек, но при этом имеющей допуск для дорог общего пользования, представленной ранее в этом году.
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