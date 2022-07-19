Закон и Порядок

135 649 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Иванов
    Во многих регионах новые аэровокзалы уже построены и работают ( хотя начинались их стройки позже нашей ), а у нас - н...Иностранцы не зря...
  • Владимир Иванов
    Махонький пример: времена СССР - нашей Сахалинской область руководило менее 80 человек !!! Сейчас их.... ну очень мно...Иностранцы не зря...
  • Владимир Иванов
    Махонький пример:Иностранцы не зря...

Третья мировая на пороге: британцы планируют ударить ракетами по Крымскому мосту

Третья мировая на пороге: британцы планируют ударить ракетами по Крымскому мосту

Главному редактору журнала «Арсенал Отечества» Алексею Леонкову стало известно, что Великобритания планирует отомстить Российской Федерации за смерть британского наемника Пола Ури, который принимал участие в боевых действиях на территории Украины.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх