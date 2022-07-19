Главному редактору журнала «Арсенал Отечества» Алексею Леонкову стало известно, что Великобритания планирует отомстить Российской Федерации за смерть британского наемника Пола Ури, который принимал участие в боевых действиях на территории Украины.
Главному редактору журнала «Арсенал Отечества» Алексею Леонкову стало известно, что Великобритания планирует отомстить Российской Федерации за смерть британского наемника Пола Ури, который принимал участие в боевых действиях на территории Украины.
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