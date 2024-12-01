В Польше сообщили об утечке топлива на нефтепроводе «Дружба»

На западе Польши на участке трубопровода «Дружба» произошла утечка топлива. Об этом в воскресенье, 1 декабря, сообщил пресс-секретарь отделения Государственной пожарной службы в Великопольском воеводстве Мартин Халаш.
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