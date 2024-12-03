Расследование в отношении челябинской дорожной ОПГ закончено

Нвера Колозяна и Ильдара Галлямова отдадут под суд.В Челябинске завершено расследование уголовного дела против крупного дорожного подрядчика — директора компании "Уралдорстрой" Нвера Колозяна, обвиняемого в даче взятки.
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