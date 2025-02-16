Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Украинцам посоветовали позвать для защиты от американского грабежа российскую армию

Украинцам посоветовали позвать для защиты от американского грабежа российскую армию

США в лице администрации Дональда Трампа приготовились к «бандитскому отжатию» украинских природных ресурсов, и единственный способ для народа Украины сохранить это богатство — призвать на помощь российскую армию.

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