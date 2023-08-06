Раскрыто отношение турков к русским туристам после отказа Москвы от зерновой сделки
Турция стала крайне популярным направлением у россиян в летний период, несмотря на рост стоимости туров.
Комментарии
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Эрдоган для нас всегда был, есть и будет врагом, врагом подлым и коварным. Верить ему нельзя ни на йоту!
Турция способствует убийству россиян, россияне способствуют экономике Турции. Вывод? Россияне способствуют своему уничтожению. Абсурд? Абсурд.
Бараны ненасытные жрут-не нажруться, и своими деньгами спонсируют убийство своих российских мужчин.
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