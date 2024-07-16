Япония исключила поставку Украине оружия и боеприпасов, но помощь оказывать не перестанет Япония исключила поставки летального оружия Украине, но продолжит оказывать ей помощь в других сферах.
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Япония исключила поставку Украине оружия и боеприпасов, но помощь оказывать не перестанет Япония исключила поставки летального оружия Украине, но продолжит оказывать ей помощь в других сферах.
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