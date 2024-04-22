Путин поздравил российских евреев с праздником Песах

Еврейская община России вносит значимый вклад в укрепление межнационального и межрелигиозного диалога в нашей стране, отметил президент России Владимир Путин, поздравляя российских евреев с праздником Песах.
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