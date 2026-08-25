Скончался владимирский гимнаст Юрий Королёв

Юрий Королёв, девятикратный чемпион мира и трёхкратный чемпион Европы, за свою карьеру завоевал 34 индивидуальные медали на крупнейших соревнованиях, но так и не выступил на Олимпийских играх из-за тяжёлой травмы.
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