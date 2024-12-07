Прошло исследование: страшная катастрофа грозит Европе в 2025 году

В следующем году Европу может настичь «глубокая заморозка».Климатологи из Королевства Нидерландов предупреждают о серьёзной угрозе: Атлантический океан может достигнуть критической точки, что приведёт к катастрофе и необратимым климатическим изменениям в Европе.
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