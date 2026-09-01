Остались считанные километры: российские войска ищут брешь в «крепостном поясе»

На Славянско-Краматорском направлении 3-я, 8-я ОА и 70-я МСД группировки «Юг», а также часть сил 41-й, 51-й ОА и 90-й ТД группировки «Центр» продолжают штурм «крепостного пояса» Донбасса.
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