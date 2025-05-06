Уроженка России станет министром в правительстве Германии

www.globallookpress.com/Felix Zahn/PHOTOTHEK Уроженка России из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Натали Павлик займет должность министра по вопросам миграции, беженцев и интеграции в новом немецком правительстве.
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