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Читаем рассказы

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Сказка о потерянном герое

Сказка о потерянном герое

Что, если герой, отправившийся спасать мир, в дороге потеряет самого себя? Погрузитесь в бесплатный онлайн-рассказ «Сказка о потерянном герое» — атмосферную историю о поиске собственного имени среди серых пустошей.

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