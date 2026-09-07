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«Зенит» не продал Луиса Энрике в «Аль-Иттихад» за 45 млн евро (ESPN Brasil)

«Зенит» не отпустил вингера  Луиса Энрике в клуб из Саудовской Аравии. « Аль-Иттихад » предлагал 45 миллионов евро за 25-летнего футболиста сборной Бразилии, но петербуржцы отказали и исключили уход игрока в это трансферное окно, сообщат ESPN Brasil.

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