«Зенит» не продал Луиса Энрике в «Аль-Иттихад» за 45 млн евро (ESPN Brasil)

«Зенит» не отпустил вингера Луиса Энрике в клуб из Саудовской Аравии. « Аль-Иттихад » предлагал 45 миллионов евро за 25-летнего футболиста сборной Бразилии, но петербуржцы отказали и исключили уход игрока в это трансферное окно, сообщат ESPN Brasil.