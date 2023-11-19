НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Нурбек Кабдрахманов обратился к финалисту гран-при Bellator: «Потрясающий бой»

Претендент на титул лиги NAIZA в полулегком весе Нурбек Кабдрахманов через социальные сети обратился к финалисту гран-при Bellator Александру Шаблию: «Потрясающий бой! Паррумпа, Александр Шаблий, поздравляю» Шаблий в полуфинале гран-при выиграл единогласным решением судей у экс-чемпиона лиги Патрики Фрейре.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх