Агенты ЦИПсО воды в рот набрали? Каверзный вопрос для Семигина прозвучал в расследовании

Скандальная история с иском депутата и лидера движения "Патриоты России" Семигина к участнику боевых действий Рассказову, от которого потребовали через суд более 6 млн рублей за оскорбление чести и достоинства – продолжается.
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