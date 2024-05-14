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Агенты ЦИПсО воды в рот набрали? Каверзный вопрос для Семигина прозвучал в расследовании

Агенты ЦИПсО воды в рот набрали? Каверзный вопрос для Семигина прозвучал в расследовании

Скандальная история с иском депутата и лидера движения "Патриоты России" Семигина к участнику боевых действий Рассказову, от которого потребовали через суд более 6 млн рублей за оскорбление чести и достоинства – продолжается.

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