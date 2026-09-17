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Акинфеев: «Колено еще беспокоит, но мы и не из таких ситуаций выбирались»

Акинфеев: «Колено еще беспокоит, но мы и не из таких ситуаций выбирались»

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил, что продолжает восстановление после травмы и намерен вернуться на поле.

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