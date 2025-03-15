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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Санчес сыграет с «Арсеналом», сообщил Мареска: «Челси» не придется менять вратаря в АПЛ до конца сезона, надеюсь»

В феврале голкипер провел в запасе все 4 матча в АПЛ. «Против «Арсенала» будет играть Роберт. С самого начала идея заключалась в том, чтобы не менять вратарей, но иногда приходится вносить коррективы и быть гибким.

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