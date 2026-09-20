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Царьград

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Мерседес — за ленточку: у пьяных водителей изъяли шесть авто в пользу Минобороны

Мерседес — за ленточку: у пьяных водителей изъяли шесть авто в пользу Минобороны

Все эти "автолюбители" не в первый раз сели за руль подшофе. Судебные приставы Правобережного района Магнитогорска передали Министерству обороны шесть автомобилей, конфискованных у местных жителей.

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