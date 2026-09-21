Media TV Pool Won't Cover Trump As CNN, MS NOW, Politico To Sue Over White House Ban CNN, MS NOW and Politico notified the federal government on Monday that they intend to sue the Trump administration to get their White House credentials back, three days after the president announced from Truth Social that he was barring all three from the building.
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