Анджей Сапковский работает над новой книгой о Ведьмаке

Фото: Legion-media / TCD / Prod.DB Поклонников «Ведьмака» ждёт новая история о Геральте из Ривии. Анджей Сапковский подтвердил, что сейчас работает над романом во вселенной знаменитой саги.
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