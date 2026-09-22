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Анджей Сапковский работает над новой книгой о Ведьмаке

Анджей Сапковский работает над новой книгой о Ведьмаке

Фото: Legion-media / TCD / Prod.DB  Поклонников «Ведьмака» ждёт новая история о Геральте из Ривии. Анджей Сапковский подтвердил, что сейчас работает над романом во вселенной знаменитой саги.

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