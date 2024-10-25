Поздравления и открытки пригодятся День таможенника России 25 октября 2024 года

Источник иллюстрации / фото: dosuga.netДень таможенника России празднуется каждый год 25 октября. Этот день отмечают все, кто связан с таможенной деятельностью: инспекторы, эксперты и руководители аналитических подразделений, а также специалисты по борьбе с контрабандой и оперативно-розыскной деятельности.