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Стоимость нефти коррекционно снижается после трех дней роста

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть в пятницу утром опускаются в рамках коррекции после трех торговых сессий роста, благодаря чему котировки за неделю постепенно отыграли падение начала недели, свидетельствуют данные торгов.

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