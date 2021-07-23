Стоимость нефти коррекционно снижается после трех дней роста

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть в пятницу утром опускаются в рамках коррекции после трех торговых сессий роста, благодаря чему котировки за неделю постепенно отыграли падение начала недели, свидетельствуют данные торгов.