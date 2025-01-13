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Новые санкции США способствовали росту цен на нефть

Новые санкции США способствовали росту цен на нефть

Новые санкции США способствовали росту цен на нефть Татьяна АрестоваТорги 13 января показали, что цены на нефть растут третий день подряд.

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