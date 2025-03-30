Восточная группировка ВС РФ уничтожила 140 солдат ВСУ в ДНР и Днепропетровске

Министерство обороны России сообщило, что подразделения группы "Восток" уничтожили до 140 военнослужащих ВСУ в ходе продвижения вглубь обороны противника в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области, а также нейтрализовали технику и станции РЭБ.