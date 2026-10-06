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ИА Регнум

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В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы

Взрывы утром 6 октября прогремели в Киеве. Об этом написал украинский телеканал «Общественное». / Источник: (с) ИА Регнум«В Киеве… слышны взрывы», — говорится в сообщении.

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