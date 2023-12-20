Avia.pro - Новости Схватка у Входа в Бар События развернулись на крыльце популярного бара "Чё почём?" в Красноярске, где произошла бурная стычка между посетителями заведения.
Выбежали всем аулом и навляли русскому по первое число. Охранники не разнимают, а помогают парням с бородками истязать русского
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И
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Дурик .про спорт секции ...а армии не считая ВДВ нужны ВОдилы корчей.механики трактористы итп их в СССР готовили с 8го класса.....а тех кто не имел навыков ..не вылазили из нарядов
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11 мин.
Андрей Бедный
Я знаю что я сказал. В школе поголовно все парни или на дзюдо или на карате ходили. В соседнем городе тоже все по боевым секциям. Видишь ли мойша, в 90 именно в секциях образовывали социальные связи что потом обеспечивало относительную безопасность. В институтах вообще ан общую физподготовку ходили инвалиды и те, кому секции было мало.
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10 мин.
Андрей Бедный
Дурик. Во-первых у нас в стране традиционно любой владелец автомобиля механик ))) Это 30летние по малолетству могли пропустить эту увлекательную жизнь т.к. на каждом шагу ремонтные мастерские, а детство 40+ проходило как раз тогда, когда гараж и мото-авто помощь родителям и друзьям было одним из немногих доступных развлечений. Да и во-первых достаточно много владеющих правами Б категории. Во вторых атаки танковыми армадами давно неактуальны. Сейчас так не воюют.
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5 мин.
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