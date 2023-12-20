Выбежали всем аулом и навляли русскому по первое число. Охранники не разнимают, а помогают парням с бородками истязать русского

И ИЗРАЭЛЬХЭНДС Дурик .про спорт секции ...а армии не считая ВДВ нужны ВОдилы корчей.механики трактористы итп их в СССР готовили с 8го класса.....а тех кто не имел навыков ..не вылазили из нарядов

Андрей Бедный Я знаю что я сказал. В школе поголовно все парни или на дзюдо или на карате ходили. В соседнем городе тоже все по боевым секциям. Видишь ли мойша, в 90 именно в секциях образовывали социальные связи что потом обеспечивало относительную безопасность. В институтах вообще ан общую физподготовку ходили инвалиды и те, кому секции было мало.