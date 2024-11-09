Что ждет рубль после выборов в США: курс неожиданно изменит вектор движения Евгения КомароваСтановление Дональда Трампа в качестве лидера на выборах президента США не могло остаться без внимания финансовых рынков, особенно валютного.
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