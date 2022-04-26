«Я рыдала весь день», — Юлианна Караулова об эмоциональном срыве

Российская певица Юлианна Караулова всегда была очень востребована среди поклонников и за несколько лет работы смогла выпустить не один хит.
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