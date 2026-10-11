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ФедералПресс

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«Министр всех дел»: Захарова прокомментировала призыв эстонского премьера превратить российские НПЗ в руины

«Министр всех дел»: Захарова прокомментировала призыв эстонского премьера превратить российские НПЗ в руины

МОСКВА, 11 октября, ФедералПресс. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свойственной ей манере прокомментировала высказывание премьера Эстонии Кристена Михала.

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