Его будет останавливать вся группа: таролог рассказала, что заставит пережить BTS Чимин после прихода из армии

Любовные интриги, скандалы, угрозы распада… Кажется, у BTS намечается насыщенная пятилетка! Сегодня мы связались с тарологом Валентиной Палецкой, попросив сделать расклад на ближайшие несколько лет после прихода ребят из армии.
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