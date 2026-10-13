Украина должна продолжать наносить удары по российским НПЗ, несмотря на настойчивые просьбы Дональда Трампа не делать этого.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Никакой дипломат...
- Генерал США: На У...
- Мать Каи Каллас н...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым