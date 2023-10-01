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Русская весна

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Армяно-азербайджанский конфликт — геополитическая опасность в Евразии

Армяно-азербайджанский конфликт — геополитическая опасность в Евразии

Каким образом история о локализованном анклаве в глубоко изолированной зоне может иметь более широкие последствия с точки зрения глобального баланса сил? Если взглянуть на карту Карабаха, то с логистической точки зрения тот, кто контролирует Карабахские высоты, потенциально доминирует на довольно чувствительном участке границы с Ираном.

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Комментарии
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Jamal Jhajiev
С экономической стороны все верно.Но с политической стороны нет. Иранские азербайджанцы может и хотят с нами восоеденица но для этого разрушит Россию ? Зачем?
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5 час.

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