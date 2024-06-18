Сенатор Рогозин увидел признаки подготовки ВСУ к контрнаступлению

Сенатор от Запорожской области, бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи дронов минируют прифронтовые дороги, что может означать подготовку к контрнаступлению.
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