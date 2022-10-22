Царьград

4 984 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Цвиклевская
    Зубы пообломаете о Россию.Байден заявил о н...
  • Константин Саламов
    Админы, обратите внимание своё, на жуткую безграмотность в ваших публикациях! Стыдно…Крушение Су-30 в ...
  • Иван
    Трепло хреново зачем врать про 100 000  ты хоть представляешь себе сколько это? Пиздобол конечный!Русская армия ост...

Русские десантники разбили батальон ВСУ, которому не помогли танки из Словении и Македонии

Русские десантники разбили батальон ВСУ, которому не помогли танки из Словении и Македонии

Часть противника бежала с поля боя, бросив технику и оружие.Подразделение русских десантников на криворожском направлении разбила батальон украинских боевиков, которые пытались прорвать оборону на танках Т-72, поставленных из Македонии и Словении.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх