Часть противника бежала с поля боя, бросив технику и оружие.Подразделение русских десантников на криворожском направлении разбила батальон украинских боевиков, которые пытались прорвать оборону на танках Т-72, поставленных из Македонии и Словении.
Часть противника бежала с поля боя, бросив технику и оружие.Подразделение русских десантников на криворожском направлении разбила батальон украинских боевиков, которые пытались прорвать оборону на танках Т-72, поставленных из Македонии и Словении.
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