В России предложили создать так называемый "ЦОД судного дня" - защищенную площадку для хранения резервных копий, с помощью которой можно будет восстанавливать работу важных интернет-сервисов даже в случае уничтожения других дата-центров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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