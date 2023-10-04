В 2022 году одной из центральных тем, обсуждаемых в России, был выход из Болонской системы образования.
5 школьных предметов Советского Союза, которых больше нет. А зря
Комментарии
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Ирина52
Скорее разные типы образования.Наверняка Вы знаете и умеете многое из того, что не умею я.
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3 час.
Кошмар
Было у меня в школе чистописание. На 4-5 прошло, а толку? Почерк по жизни всё-равно плохой. Тут наверное толику таланта надо иметь, чтобы красиво писать. Примерно, как художникам.
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2 час.
Александр
Чистописание бессмысленно без перьевых ручек и чернил.Черчение в наше время явно лишний предмет. НВП-да,я за. Никакой "этики и психологии" у нас не было,и хорошо,что не было.Вот урок труда явно необходим.
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1 час.
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