5 школьных предметов Советского Союза, которых больше нет. А зря

Ирина52 Скорее разные типы образования.Наверняка Вы знаете и умеете многое из того, что не умею я.

Кошмар Было у меня в школе чистописание. На 4-5 прошло, а толку? Почерк по жизни всё-равно плохой. Тут наверное толику таланта надо иметь, чтобы красиво писать. Примерно, как художникам.