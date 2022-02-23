Рапино о равной оплате труда в женской и мужской сборных США: «Поворотный момент, который изменит игру и мир навсегда»

Меган Рапино высказалась о равной отплате труда игроков мужской и женской сборных США. Вчера стало известно, что Федерация футбола США обеспечит равную ставку заработной платы для женских и мужских национальных команд США, а также выплатит футболисткам 24 миллиона долларов.