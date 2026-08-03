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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведев не попал в топ-5 фаворитов турнира в Монреале. Зверев – главный претендент на победу

Букмекеры начали принимать ставки на итоги турнира ATP 1000 в Монреале. Явным фаворитом турнира котируется Александр Зверев – на победу немецкого теннисиста дают коэффициент 4.

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