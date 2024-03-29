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Джокович пока не знает, кто станет его новым тренером

Джокович пока не знает, кто станет его новым тренером

Первая ракетка мира серб Новак Джокович заявил, что пока не знает, кто будет его новым тренером. «Я до сих пор точно не знаю, кто будет новым тренером, и будет ли он вообще», — цитирует Джоковича Tennis Majors.

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