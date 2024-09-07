IT-эксперт: зарядка гаджетов под подушкой может стать причиной пожара

Зарядка гаджетов под подушкой чревата возгоранием. В этом случае ухудшается циркуляция воздуха, что приводит к перегреву устройства, сообщил проректор по цифровому развитию и информационным технологиям Государственного университета просвещения Виталий Савченко.
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