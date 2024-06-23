Белоусову доверена важнейшая миссия - подписание документа № 1563 о сотрудничестве с Индией. Наконец можно сказать что Россия начинает

Намечаются очень серьезные события, историческое значение которых всем еще предстоит осознать, особенно тем кто сидит за большой лужей.
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