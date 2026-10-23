Прокуратура Новосибирского района утвердила обвинительное заключение по делу двух мужчин, которые в начале 2026 года обслуживали сим-боксы в Новосибирске и Новосибирском районе, обеспечивая телефонным мошенникам возможность массовых звонков россиянам.