NBC News узнал о намерении команды Трампа закрыть ряд консульств США

Администрация президента США Дональда Трампа намеревается закрыть ряд американских консульств и дипломатических представительств в странах Европы, Канады, Мексики и на некоторых островах в Тихом океане с целью сокращения расходов Госдепа.
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