Русская весна
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Русская весна

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«В Кремле сегодня пьют водку, это большой день для Москвы», — экс-советник Трампа Болтон (ВИДЕО)

«В Кремле сегодня пьют водку, это большой день для Москвы», — экс-советник Трампа Болтон (ВИДЕО)

«Путин не может быть счастливее. Сегодня в Кремле пьют водку прямо из бутылки. Это большой день для Москвы»: так экс-советник Дональда Трампа Джон Болтон прокомментировал в эфире CNN вчерашний разговор президентов России и США.

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Комментарии
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Надежда Донцова
Болтон, тебе пора выброситься из окна со словами « Русские идут»! А перед этим можешь выпить бутылку водки с горла! Придурок!
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22 час.
YYYYYYY XXXXXXX
А этой гниде болтону эту бутылку засунуть в зад
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2 час.
Ю
Юрий Зубрин
Думаю,что после откровений Меркель и Оланда в Кремле перестались заблуждаться в отношении искренности европолитиканов всех мастей...И не испытывают эйфории по поводу того ,что происходит ,впереди огромная работа всей страны по восстановлению разрушенного.Очевидцы ,которые застали ВОВ говорят ,что таких разрушений не было даже в ту пору ,постарались уже ....
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1 час.
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