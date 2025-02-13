Болтон, тебе пора выброситься из окна со словами « Русские идут»! А перед этим можешь выпить бутылку водки с горла! Придурок!

Ю

Юрий Зубрин

Думаю,что после откровений Меркель и Оланда в Кремле перестались заблуждаться в отношении искренности европолитиканов всех мастей...И не испытывают эйфории по поводу того ,что происходит ,впереди огромная работа всей страны по восстановлению разрушенного.Очевидцы ,которые застали ВОВ говорят ,что таких разрушений не было даже в ту пору ,постарались уже ....