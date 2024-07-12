«Ракеты долетят за несколько секунд». Россия жестко ответит США на размещение дальнобойных установок в ФРГ

Сегодня 2,7K прочитали 10 июля в совместном заявлении Вашингтона и Берлина было сказано, что Соединенные Штаты Америки планируют начать развертывание дальнобойных вооружений на территории Германии в 2026 году.
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