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Добрый Мир

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«Ракеты долетят за несколько секунд». Россия жестко ответит США на размещение дальнобойных установок в ФРГ

«Ракеты долетят за несколько секунд». Россия жестко ответит США на размещение дальнобойных установок в ФРГ

 Сегодня 2,7K прочитали 10 июля в совместном заявлении Вашингтона и Берлина было сказано, что Соединенные Штаты Америки планируют начать развертывание дальнобойных вооружений на территории Германии в 2026 году.

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