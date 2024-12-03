Сотрудники ГУР Украины вооружают боевиков в Идлибе — Небензя

Наступление боевиков на провинцию Идлиб в Сирии организовано с прямым участием сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Украины, заявил постоянный представитель РФ при ООН и в Совбезе ООН Василий Небензя 3 декабря, выступая со спецдокладом в международной организации.