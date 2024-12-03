Наступление боевиков на провинцию Идлиб в Сирии организовано с прямым участием сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Украины, заявил постоянный представитель РФ при ООН и в Совбезе ООН Василий Небензя 3 декабря, выступая со спецдокладом в международной организации.
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