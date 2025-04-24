Граждане Германии воюют за Россию в зоне СВО

Спецслужбы Германии насчитали 600 немецких граждан, воюющих в рядах российской армии в зоне СВО. Нередко это этнические немцы, эмигрировавшие из России на историческую родину, но есть и коренные жители Германии.
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